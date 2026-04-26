Großeinsatz in Solingen: Feuer wütet in Industriegebäude

Solingen - In Solingen-Ohligs hat es am frühen Sonntagmorgen in einem Industriegebäude gebrannt. Rund 100 Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz.

Die Feuerwehr pumpte Löschschaum in den brennenden Keller und brachte so den Brand unter Kontrolle. © Tim Oelbermann

Wie die Feuerwehr mitteilt, bemerkte ein Passat gegen 4.30 Uhr Flammen und dichten Rauch aus einem Kellerschacht einer Spedition.

Als die ersten Kräfte ankamen, stand der Keller bereits ordentlich in Flammen. Dichter Rauch und jede Menge gelagerte Ware versperrten zusätzlich den Weg.

Erst mit Verstärkung und dem Einsatz von Löschschaum konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch über Stunden hin.

Insgesamt waren über 100 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort.