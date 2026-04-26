Großeinsatz in Solingen: Feuer wütet in Industriegebäude
Solingen - In Solingen-Ohligs hat es am frühen Sonntagmorgen in einem Industriegebäude gebrannt. Rund 100 Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz.
Wie die Feuerwehr mitteilt, bemerkte ein Passat gegen 4.30 Uhr Flammen und dichten Rauch aus einem Kellerschacht einer Spedition.
Als die ersten Kräfte ankamen, stand der Keller bereits ordentlich in Flammen. Dichter Rauch und jede Menge gelagerte Ware versperrten zusätzlich den Weg.
Erst mit Verstärkung und dem Einsatz von Löschschaum konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch über Stunden hin.
Insgesamt waren über 100 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort.
Bei dem Kellerbrand wurde niemand verletzt. Wie es genau zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch unklar.
Titelfoto: Tim Oelbermann