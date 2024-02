Sieben Menschen bei Feuer in Klinik verletzt: Patient erleidet schwere Verbrennungen

Mönchengladbach - In der Nacht zu Dienstag ist die Feuerwehr in Mönchengladbach zu einem Brand in einem Krankenhaus ausgerückt. Insgesamt sieben Patienten wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Feuer in der Mönchengladbacher Klinik um alle verletzten Patienten. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mitteilte, waren die Kameraden in der Nacht gegen 23.31 Uhr zur Maria Hilf Klinik in der Viersener Straße alarmiert worden, nachdem in einem Patientenzimmer des Krankenhauses ein Feuer ausgebrochen war.

Sofort machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf den Weg und stellten vor Ort fest, dass der Brandrauch sich bereits auf der gesamten betroffenen Station ausgebreitet hatte.

Umgehend wurden zwei Personen unter Atemschutz aus dem Brandraum gerettet und weitere 30 Menschen von der Station evakuiert.

"Die verletzten Patienten wurden gemeinsam durch Kräfte des Krankenhauses und der Feuerwehr gesichtet und versorgt", schilderte der Sprecher. Auch ein Notarzt war vor Ort.

Ein Patient aus dem Brandraum erlitt schwere Verbrennungen und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Die zweite Person aus dem Zimmer hatte sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen und muss ebenfalls intensivmedizinisch betreut werden.