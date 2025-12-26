Sofa-Brand am Feiertag: Zwei Personen im Krankenhaus

Spremberg - Aufgrund eines brennenden Sofas musste am Freitagnachmittag ein Gebäude in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) evakuiert werden.

Am zweiten Weihnachtstag sorgte ein brennendes Sofa für einen Feuerwehreinsatz in Spremberg. © Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Unbestätigten Erstinformationen zufolge rückten die Kameraden der Feuerwehr gegen 16.23 Uhr in die Lutz-Thoma-Siedlung aus.

Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie dunkle Rauchschwaden aus dem Obergeschoss nach draußen zogen.

Während das Wohngebäude geräumt wurde, kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, um zwei Personen aus dem Inneren zu befreien.

Beide wurden offenbar verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.