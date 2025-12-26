 2.242

Sofa-Brand am Feiertag: Zwei Personen im Krankenhaus

Aufgrund eines brennenden Sofas musste am Freitagnachmittag ein Gebäude in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) evakuiert werden.

Von Malte Kurtz

Spremberg - Aufgrund eines brennenden Sofas musste am Freitagnachmittag ein Gebäude in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) evakuiert werden.

Am zweiten Weihnachtstag sorgte ein brennendes Sofa für einen Feuerwehreinsatz in Spremberg.
Am zweiten Weihnachtstag sorgte ein brennendes Sofa für einen Feuerwehreinsatz in Spremberg.  © Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Unbestätigten Erstinformationen zufolge rückten die Kameraden der Feuerwehr gegen 16.23 Uhr in die Lutz-Thoma-Siedlung aus.

Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie dunkle Rauchschwaden aus dem Obergeschoss nach draußen zogen.

Während das Wohngebäude geräumt wurde, kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, um zwei Personen aus dem Inneren zu befreien.

Hotelbrand in Heidelberg: Zwei Verletzte und hoher Schaden
Feuerwehreinsätze Hotelbrand in Heidelberg: Zwei Verletzte und hoher Schaden

Beide wurden offenbar verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Per Drehleiter konnten zwei Personen vor den Flammen gerettet werden.
Per Drehleiter konnten zwei Personen vor den Flammen gerettet werden.  © Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Das brennende Sofa konnte unterdessen zügig gelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen derweil noch keine Angaben vor, ebenso zur Brandursache.

Titelfoto: Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: