01.02.2025 21:01 3.201 Sperrung wegen Feuerwehreinsatz: Supermarkt-Anbau in Flammen

Am Samstagabend ist in Lichtenstein ein Brand in einem Anbau eines Supermarktes ausgebrochen.

Von Claudia Ziems

Lichtenstein - Bei einem Supermarkt in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. In einem Anbau in der Hartensteiner Straße in Lichtenstein brach ein Feuer aus. © André März Gegen 19.20 Uhr entstand aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Anbau in der Hartensteiner Straße. Nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens handelt es sich um ein Lager des Supermarktes. Dichte Rauchschwaden zogen über den Abendhimmel. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um zu verhindern, dass die Flammen auf den angrenzenden Markt übergreifen. Ein Feuerwehrmann wurde nach ersten Informationen leicht verletzt, acht Personen mussten aus dem angrenzenden Wohnhaus evakuiert werden. Am Abend durften sie zurück in die Wohnungen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Bernd März Die Flammen drohten auf den Supermarkt überzugreifen. © Andreas Kretschel Die Hartensteiner Straße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens.

Titelfoto: Andreas Kretschel