Opel steht lichterloh in Flammen: Wer kann Hinweise geben?

Stade - Feueralarm in Niedersachsen ! Kurz nach 8.20 Uhr schlugen am Samstagmorgen plötzlich Flammen aus einem blauen Opel Adam, der in der Goldaper Straße in Stade geparkt war.

Am Samstagmorgen ist in Stade ein Opel in Brand geraten. © Polizeiinspektion Stade

Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Motorraum des Kleinwagens bereits lichterloh in Flammen.

Auch der zweite Zug der Feuerwehr Stade war schnell zur Stelle. Mit einem Löschangriff konnten der Brand gestoppt werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf den ganzen Wagen sowie auf ein nahegelegenes Wohnhaus konnte damit verhindert werden.

Trotzdem konnte der Opel nicht mehr gerettet werden: Totalschaden! Wie die Polizei mitteilte, werde der Schaden auf rund 5000 Euro geschätzt.