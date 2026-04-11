Starker Rauch nach Dachstuhlbrand: Bewohner vermisst

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Bei einem Dachstuhlbrand im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Von Aaron Klein

Lobbach - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Lobbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer brach im Dachstuhl des Gebäudes aus. Ein Hausbewohner wird noch vermisst.
Das Feuer brach im Dachstuhl des Gebäudes aus. Ein Hausbewohner wird noch vermisst.  © René Priebe • PR-Video

Laut Polizei erlitten die beiden vermutlich eine Rauchvergiftung. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist bislang unklar.

Zurzeit werde noch ein Bewohner vermisst. Es sei jedoch unklar, ob sich dieser bei Brandausbruch überhaupt im Haus befunden habe, sagte ein Polizeisprecher. 

Alle weiteren Bewohner befinden sich den Angaben zufolge in Sicherheit.

Feuer in Recyclingfirma: Kunststoffmüll brennt lichterloh
Feuerwehreinsätze Feuer in Recyclingfirma: Kunststoffmüll brennt lichterloh

Das Feuer war am Morgen im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen und sorgte für starken Rauch und deutlich sichtbare Flammen.

In den Mittagsstunden dauerten die Löscharbeiten noch an.
In den Mittagsstunden dauerten die Löscharbeiten noch an.  © René Priebe • PR-Video

Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergriff und hat den Brand laut Polizeiangaben unter Kontrolle. 

Die Löscharbeiten dauerten am Mittag weiter an. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

Titelfoto: René Priebe • PR-Video

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