Starker Rauch nach Dachstuhlbrand: Bewohner vermisst

Lobbach - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Lobbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer brach im Dachstuhl des Gebäudes aus. Ein Hausbewohner wird noch vermisst. © René Priebe • PR-Video

Laut Polizei erlitten die beiden vermutlich eine Rauchvergiftung. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist bislang unklar.

Zurzeit werde noch ein Bewohner vermisst. Es sei jedoch unklar, ob sich dieser bei Brandausbruch überhaupt im Haus befunden habe, sagte ein Polizeisprecher.

Alle weiteren Bewohner befinden sich den Angaben zufolge in Sicherheit.

Das Feuer war am Morgen im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen und sorgte für starken Rauch und deutlich sichtbare Flammen.