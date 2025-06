10.06.2025 11:48 1.073 Straßensperrung nach Küchenbrand im Erzgebirge

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Annaberg-Buchholz brach am Dienstagvormittag ein Feuer aus.

Von Sarah Fuchs

Annaberg-Buchholz - Feueralarm im Erzgebirge! Etwa 30 Kameraden der Feuerwehren Annaberg und Buchholz waren vor Ort. © Ronny Küttner Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr auf die Karlsbader Straße nach Annaberg-Buchholz gerufen. Ersten Informationen zufolge brach dort in einem Mehrfamilienhaus ein Küchenbrand aus. Die Mutter konnte sich mit ihrem Kleinkind rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde aber anschließend vom Notarzt untersucht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Atemschutztrupp kontrollierte die Wohnung auf mögliche weitere Personen.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Karlsbader Straße zwischen der Schlettauer Straße und der Schulgasse weiterhin voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

