Sturmtief fegt über NRW hinweg: Feuerwehr im Dauereinsatz, Frau unter Baum eingeklemmt!

NRW - Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste: Zum Wochenanfang ist die Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen dank stürmischer Böen und Starkregen vielerorts zu witterungsbedingten Einsätzen ausgerückt. In Bottrop wurde eine junge Frau (19) von einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt.

Auch in Köln verdunkelte sich am Nachmittag plötzlich der Horizont, während dichte Wolken aufzogen, die starke Regenfälle im Gepäck hatten und dafür sorgten, dass Passanten innerhalb kürzester Zeit klitschnass wurden.

Der kurze Anflug des warmen Frühlingswetters, das die Menschen in NRW am Samstag noch genossen hatten, war am Montag genauso schnell verflogen, wie es gekommen war. Denn die neue Woche hatte nicht nur mit deutlich kühleren Temperaturen gestartet, zudem bahnte sich im weiteren Tagesverlauf dann typisch fieses Aprilwetter an.

In Bottrop wurde eine Fußgängerin (19) unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus geflogen. © Feuerwehr Bottrop

Abgerissen Äste und abgeknickte Bäume sorgten nicht nur für Verkehrsbeeinträchtigungen, sondern auch für Sachschäden. "In Pulheim-Sinthern wurde ein geparkter Kleintransporter von einem Baum getroffen und erheblich beschädigt, wohingegen in Stommelerbusch ein Baum auf ein Dach fiel", schilderte ein Sprecher der Kameraden. In Ingendorf habe ein umgeknickter Baum eine Freileitung getroffen und zu einem Stromausfall in der Ortschaft geführt.

Dramatisch ging es auch auf der Pelsstraße in Bottrop-Kirchhellen (Ruhrgebiet) zu: Dort wurde eine 19-jährige Passantin auf dem Nachhauseweg von einem unvermittelt auf den Gehweg stürzenden Baum getroffen und eingeklemmt. Feuerwehrkräfte zersägten das Gehölz, ehe die junge Frau mit vermutlich schweren Verletzungen an den Beinen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Die Mönchengladbacher Feuerwehr berichtete ebenso wie die Bonner und Leverkusener Kollegen von entwurzelten Bäumen, und auch die Kameraden aus Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) rückten am Montagnachmittag zu zahlreichen Einsätzen aus.

Umgestürzte Bäume und abgerissene größere Äste, die im gesamten Stadtgebiet zeitweise Straßen blockierten, mussten mit Motorsägen zerkleinert werden. Betroffen war auch die Auffahrt Königswinter der B42, wo ein großer Baum den schweren Winden nicht standhalten konnte.