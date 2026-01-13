Tierisch glatt: Nur Frontlader kann gestürztes Pferd wieder aufrichten

Bochum - Nach einer Rutschpartie über das Glatteis konnte ein gestürztes Pferd nur mithilfe tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr zurück in die aufrechte Position gebracht werden.

Die Feuerwehr Bochum war im Einsatz, um einem gestürzten Pferd wieder auf die Beine zu helfen. © Feuerwehr Bochum

Am Montagabend hatte es dem Vierbeiner an einem Waldweg in Bochum den Boden unter den Hufen weggezogen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Aus eigener Kraft konnte sich das Tier anschließend nicht mehr aufrichten, sodass die Einsatzkräfte mit einem Frontlader anrücken mussten.

Befestigt an Spanngurten konnte das Pferd im Zuge des rund zweistündigen Einsatzes wieder auf die Beine gestellt werden.

Ein Tierarzt stand ihm dabei zur Seite.