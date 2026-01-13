Tierisch glatt: Nur Frontlader kann gestürztes Pferd wieder aufrichten
Bochum - Nach einer Rutschpartie über das Glatteis konnte ein gestürztes Pferd nur mithilfe tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr zurück in die aufrechte Position gebracht werden.
Am Montagabend hatte es dem Vierbeiner an einem Waldweg in Bochum den Boden unter den Hufen weggezogen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.
Aus eigener Kraft konnte sich das Tier anschließend nicht mehr aufrichten, sodass die Einsatzkräfte mit einem Frontlader anrücken mussten.
Befestigt an Spanngurten konnte das Pferd im Zuge des rund zweistündigen Einsatzes wieder auf die Beine gestellt werden.
Ein Tierarzt stand ihm dabei zur Seite.
Letztlich überstand das Huftier den Sturz relativ unbeschadet und konnte nach erfolgreicher Bergung selbstständig zurück zum Reiterhof laufen.
Titelfoto: Feuerwehr Bochum