30.05.2025 09:49 Tierischer Rettungseinsatz: Bartagame aus Flammen befreit

Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Eicken.

Von Alina Eultgem

Mönchengladbach - Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Eicken. Ein tierischer Bewohner musste gerettet werden.

Viele Bewohner retten sich selbst, Nachbarn werden evakuiert.

Feuerwehr rettet Bartagame aus dem brennenden Haus.

Das Reptil wird von der Reptilienfachgruppe versorgt.

Die Feuerwehr Mönchengladbach war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Nach Aussage der Feuerwehr standen die Flammen wohl schon im Treppenhaus, als man am Einsatzort in der Marienkirchstraße eintraf. Zuvor konnten sich bereits viele Bewohner des Hauses nach draußen retten. Um auch die Nachbarn in Sicherheit zu bringen, wurden ihre Häuser ebenfalls vorsorglich evakuiert. Da man sichergehen wollte, dass sich sonst niemand mehr in dem Flammen-Haus befindet, hieß es für die Einsatzkräfte: schnell handeln. Die Kameraden teilten sich in drei Gruppen auf und suchten die Wohnungen unverzüglich nach Menschen ab. Dann die Erleichterung: Niemand war mehr im Haus gefangen - bis auf eine Bartagame.

Die Kameraden teilten sich in drei Gruppen auf und suchten die Wohnungen unverzüglich nach Menschen ab. Dann die Erleichterung: Niemand war mehr im Haus gefangen - bis auf eine Bartagame. Feuerwehr rückt für exotisches Haustier aus Bartagamen sind beliebt als Terrarientiere, da sie relativ ruhig und gut zu beobachten sind. (Symbolfoto) © 123rf/summertime72 Das Tier wurde sofort gerettet und durch die Reptilienfachgruppe der Feuerwehr versorgt. Zurück in sein Zuhause kann es aber erst mal nicht: Das Gebäude ist durch die Brandschäden im Moment unbewohnbar. Die Bewohner der benachbarten Häuser konnten allerdings schon wieder sicher in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Insgesamt im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Mönchengladbach sowie zahlreiche weitere Truppen zur Unterstützung vor Ort.

