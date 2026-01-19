Tischofen gerät in Brand: Mann erleidet schwere Verbrennungen

Delmenhorst - Einsatz in Delmenhorst: In der niedersächsischen Stadt ist ein Mann (39) bei einem Feuer auf einer Terrasse schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Terrassenbrand in Delmenhorst ausrücken. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 18.05 Uhr in die Hohensteiner Straße alarmiert worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Tischräucherofen auf dem Terrassentisch aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen rasend schnell auf das Wohnzimmer des angrenzenden Reihenhauses über.

Der 39-jährige Bewohner versuchte, das Feuer zusammen mit einem Nachbarn zu löschen, und zog sich dabei schwere Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung zu. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.