Tödlicher Brand in Mittelsachsen: Person leblos in Wohnung gefunden
Eppendorf - Tödlicher Brand in Mittelsachsen: Am Montagnachmittag brach in einem Wohnhaus in Eppendorf ein Feuer aus. Eine Person starb dabei. Offenbar hatte diese den Brand selbst gelegt.
Gegen 15.25 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Neuer Weg" im Ortsteil Großwaltersdorf aus. Im Wohnraum war ein Brand ausgebrochen, Rauch breitete sich aus.
Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten. Dabei fanden sie eine leblose Person. Umgehend übernahm die Kripo die Ermittlungen.
"Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die verstorbene Person, welche in dem Haus wohnte, das Feuer selbst gelegt", so eine Polizeisprecherin.
Eine Straftat oder ein Unfall wird derzeit ausgeschlossen.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da der Brand allerdings einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123
Titelfoto: Sven Gleisberg