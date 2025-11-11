Tödlicher Brand in Mittelsachsen: Person leblos in Wohnung gefunden

Eppendorf - Tödlicher Brand in Mittelsachsen : Am Montagnachmittag brach in einem Wohnhaus in Eppendorf ein Feuer aus. Eine Person starb dabei. Offenbar hatte diese den Brand selbst gelegt.

Bei einem Wohnungsbrand im "Neuen Weg" in Eppendorf kam am Montag eine Person ums Leben. © Sven Gleisberg

Gegen 15.25 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Neuer Weg" im Ortsteil Großwaltersdorf aus. Im Wohnraum war ein Brand ausgebrochen, Rauch breitete sich aus.

Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten. Dabei fanden sie eine leblose Person. Umgehend übernahm die Kripo die Ermittlungen.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die verstorbene Person, welche in dem Haus wohnte, das Feuer selbst gelegt", so eine Polizeisprecherin.

Eine Straftat oder ein Unfall wird derzeit ausgeschlossen.