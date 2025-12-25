Tragischer Wohnungsbrand: Senior (†85) stirbt trotz Rettungsversuch

Landsberg am Lech - Gegen 23.10 Uhr an Heiligabend wachte ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Ahornallee auf, da über ihm der Rauchmelder eines 85-jährigen Seniors Alarm schlug. Als der Nachbar den verrauchten Flur entdeckte, rief er sofort die Feuerwehr .

Die Feuerwehr brachte den Senior aus seiner Wohnung ins Freie. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Anschließend gelang es dem Mann, einen weiteren Nachbarn zu wecken und ihn so rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude zu bringen.

Beide Personen zogen sich trotzdem eine leichte Rauchvergiftung zu und mussten medizinisch versorgt werden, so die Polizei.

Die eingetroffene Feuerwehr konnte die Tür zu der Wohnung des Seniors aufbrechen. Dort bargen sie den 85-Jährigen und brachten ihn ins Freie. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Rentner noch vor Ort.

Die Feuerwehr in Landsberg am Lech konnte den Brand zügig bekämpfen, sodass die Bewohner kurze Zeit später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.