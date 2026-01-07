Tragisches Unglück: Hunderte Schweine verenden bei Stallbrand

Klein Flöthe - Im niedersächsischen Ortsteil Klein Flöte sind am Mittwochvormittag Hunderte Schweine bei einem Brand ums Leben gekommen.

Durch den Brand sei der Schweinestall erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es weiter.

Das Feuer war gegen etwa 11.35 Uhr ausgebrochen.

Ersten Angaben der Polizei Salzgitter zufolge verendeten etwa 300 Schweine in den Stallungen.

Wie das Feuer entstehen konnte, ist bislang nicht bekannt.

Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Brandort von der Polizei für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.