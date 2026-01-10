Transporter geht in Flammen auf: Fahrer bringt sich rechtzeitig in Sicherheit
Remscheid - Glück im Unglück für einen Fahrer eines Autotransporters auf der A1! Zwar ging das Fahrzeug in Flammen auf, doch der Mann konnte sich frühzeitig in Sicherheit bringen.
Wie die Feuerwehr berichtet, waren die Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 18.30 Uhr alarmiert worden.
Demnach habe der Fahrer des Transporters während der Fahrt eine Rauchentwicklung bemerkt, weshalb er das Fahrzeug kurz nach der Anschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen in Richtung Köln auf dem Standstreifen abgestellt habe.
Kurz darauf breitete sich das Feuer jedoch aus. Glücklicherweise konnte aber das Übergreifen auf ein geladenes Auto durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.
Probleme gab es jedoch mit dem Löschwasser: Aufgrund der niedrigen Temperaturen gefror es innerhalb kürzester Zeit auf der Fahrbahn.
Die hinzugezogene Autobahnmeisterei streute den betroffenen Bereich in Absprache mit Feuerwehr und Polizei ab.
Zwei Fahrbahnen in Richtung Köln müssen gesperrt werden
Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Remscheid mit vier Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden sie durch die Autobahnmeisterei sowie die Polizei.
Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Für die gesamte Dauer mussten der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.
Titelfoto: Feuerwehr Remscheid