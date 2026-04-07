Trotz hoher Brandgefahr in Gohrischheide: Ministerium "klaut" Feuerwehr ein Fahrzeug

Zeithain (Meißen) - Großaufgebot bei der Freiwilligen Feuerwehr Zeithain: Das THW, der ASB und die Kameraden zeigten zuletzt einer Delegation des Innenausschusses, was sie haben. Im Raum stand vor allem das, was sie nicht haben: ein nagelneues Löschfahrzeug, welches das Innenministerium kurz zuvor abzog. Obwohl die Gemeinde mit ihrer Gohrischheide schwer von Waldbränden gezeichnet ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Zeithain fährt zu einem Einsatz in die Gohrischheide. Flammen richten hier immer wieder schwere Verwüstungen an. © Norbert Neumann

Verkohlte Birken zieren karges Ödland, was zuletzt Gohrischheide hieß. 2400 Hektar brannten im vergangenen Jahr nieder, insgesamt ist das ganze Naturschutzgebiet nur 2850 Hektar groß. "Seit Kaisers Zeiten haben hier Armeen residiert", resümiert Gemeindewehrleiter Steve Prokop vor Ort.

Von kleinen Patronenhülsen bis zu Geschossen größer als sein Stiefel finden die Kameraden hier regelmäßig alles am Wegesrand. Ihre Beräumung sei zu teuer, wird immer wieder festgestellt.

Doch das daraus ausgetretene Phosphor (brennt ab 37 Grad von selbst) sei Hauptgrund für die Brände der vergangenen Jahre gewesen.

Auch deshalb erhielt die Gemeinde vor einem Jahr ein spezialisiertes Löschtankfahrzeug vom Innenministerium, investierte selbst 50.000 Euro.

Zusammen mit einem Geländewagen und vier baugleichen Löschfahrzeugen aus Thiendorf, Großdittmannsdorf und Krögis bildete es eine Katastrophenschutz-Einheit, an der die ehrenamtlichen Retter lange ausgebildet wurden.