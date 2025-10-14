Überflutung im Treppenhaus: Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Wuppertal

Wuppertal - Heftiger Schock in Wuppertal-Elberfeld : Ein Wasserrohr im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses sorgte am Montagabend dafür, dass Wasser durch Decken und Wände lief. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin zwei Wohnungen.

Das Technische Hilfswerk kam als Unterstützung dazu. © Christoph Petersen

Gegen kurz nach 22 Uhr alarmierten die Bewohner an der Vogelsaue die Einsatzkräfte, da aus dem Dachgeschoss literweise Wasser ins Treppenhaus lief - so stark, dass ein Boden des Hauses schon durchhing.

Laut Feuerwehr haben daraufhin alle Bewohner das Gebäude verlassen. Dann wurden Strom und Wasser abgeschaltet und Fachleute vom Technischen Hilfswerk dazugerufen.

Die prüften das Haus gründlich und stellten fest: Es gibt jede Menge Schäden und teils schwere Baumängel. Eine akute Einsturzgefahr bestand jedoch nicht.

Zwei Wohnungen im Dachgeschoss waren allerdings nicht mehr zu retten. Die sechs Menschen, die darin lebten, mussten bei Freunden oder Verwandten unterkommen.