Großbrand bei Berlin: Weihnachtsmarkt-Stände abgefackelt

Schönwalde-Glien (Havelland) - Ausgerechnet jetzt: Kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts ist nordwestlich von Berlin ein Schaustellerbetrieb in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist verheerend.

Feuerschein und Rauchwolke waren kilometerweit zu sehen. © Julian Stähle

Die Feuerwehr wurde am späten Montagabend nach Paaren im Glien in den Kienberger Weg alarmiert. Dort brannten auf dem Gelände des Schaustellerbetriebs Wollenschlaeger mehrere Laster, Anhänger und jede Menge Weihnachtsmarkt-Ausstattung.

Feuerschein und Rauchsäule waren kilometerweit am Nachthimmel zu sehen. "Das verdichtete Material machte es den Kameradinnen und Kameraden schwer, überhaupt an den Brandherd heranzukommen", berichtete Kreisbrandmeister Lothar Schneider vor Ort.

Während der Löscharbeiten sollen immer wieder Explosionen zu vernehmen gewesen sein. Insgesamt kämpften weit mehr als 70 Einsatzkräfte aus der Umgebung im Landkreis Havelland mit schwerem Atemschutz gegen die Flammen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, denn das Wasser musste mithilfe von langen Schläuchen über eine größere Entfernung zum Brandort befördert werden.