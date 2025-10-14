Großbrand bei Berlin: Weihnachtsmarkt-Stände abgefackelt
Schönwalde-Glien (Havelland) - Ausgerechnet jetzt: Kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts ist nordwestlich von Berlin ein Schaustellerbetrieb in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist verheerend.
Die Feuerwehr wurde am späten Montagabend nach Paaren im Glien in den Kienberger Weg alarmiert. Dort brannten auf dem Gelände des Schaustellerbetriebs Wollenschlaeger mehrere Laster, Anhänger und jede Menge Weihnachtsmarkt-Ausstattung.
Feuerschein und Rauchsäule waren kilometerweit am Nachthimmel zu sehen. "Das verdichtete Material machte es den Kameradinnen und Kameraden schwer, überhaupt an den Brandherd heranzukommen", berichtete Kreisbrandmeister Lothar Schneider vor Ort.
Während der Löscharbeiten sollen immer wieder Explosionen zu vernehmen gewesen sein. Insgesamt kämpften weit mehr als 70 Einsatzkräfte aus der Umgebung im Landkreis Havelland mit schwerem Atemschutz gegen die Flammen.
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, denn das Wasser musste mithilfe von langen Schläuchen über eine größere Entfernung zum Brandort befördert werden.
Sachschaden geht in die Hunderttausende: Inhaber Wollenschlaeger fassungslos
Das Feuer konnte daher erst spät in der Nacht unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro.
Auch der Inhaber des Betriebs, Thilo-Harry Wollenschlaeger, kam zum Brandort, um sich ein Bild von der Zerstörung zu machen. "Ich kann im Moment gar nicht abschätzen, was alles verbrannt ist. Das wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen", stellte er fassungslos fest.
Der Brand könnte existenzbedrohend sein, denn viele seiner ausgebrannten Buden und Deko-Elemente waren für Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland bestimmt.
Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
