Unfassbare Tat: Geworfener Böller verursacht schweren Wohnungsbrand

Ratingen - In Ratingen-West ist es einen Tag vor Heiligabend zu einem schweren Wohnungsbrand gekommen. Der Grund: ein geworfener Böller! Zwei Personen wurden leicht verletzt.

In einem Mehrfamilien in Ratingen-West hat es einen schweren Wohnungsbrand gegeben. © Polizei Mettmann

Nach Angaben der Behörden alarmierten gegen 12.10 Uhr aufmerksame Anwohner des Mehrfamilienhauses auf der Erfurter Straße die Polizei und die Feuerwehr, da sie Brandgeruch wahrgenommen hatten.

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das Wohnzimmer einer Wohnung im Erdgeschoss vollständig am Brennen war.

Obwohl man zügig mit den Löscharbeiten vorankam, konnte nicht verhindert werden, dass die gesamte Bleibe stark beschädigt wurde und inzwischen unbewohnbar ist.

Der 73-jährige Bewohner sowie seine 53-jährige Tochter wurden leicht verletzt und mussten am Einsatzort von den Rettungskräften behandelt werden.

Wie erste Ermittlungen der Polizisten ergaben, wurde ein Feuerwerkskörper, den Unbekannte auf den Balkon der Wohnung geworfen hatten, als Brandursache ausgemacht.