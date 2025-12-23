Unfassbare Tat: Geworfener Böller verursacht schweren Wohnungsbrand
Ratingen - In Ratingen-West ist es einen Tag vor Heiligabend zu einem schweren Wohnungsbrand gekommen. Der Grund: ein geworfener Böller! Zwei Personen wurden leicht verletzt.
Nach Angaben der Behörden alarmierten gegen 12.10 Uhr aufmerksame Anwohner des Mehrfamilienhauses auf der Erfurter Straße die Polizei und die Feuerwehr, da sie Brandgeruch wahrgenommen hatten.
Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das Wohnzimmer einer Wohnung im Erdgeschoss vollständig am Brennen war.
Obwohl man zügig mit den Löscharbeiten vorankam, konnte nicht verhindert werden, dass die gesamte Bleibe stark beschädigt wurde und inzwischen unbewohnbar ist.
Der 73-jährige Bewohner sowie seine 53-jährige Tochter wurden leicht verletzt und mussten am Einsatzort von den Rettungskräften behandelt werden.
Wie erste Ermittlungen der Polizisten ergaben, wurde ein Feuerwerkskörper, den Unbekannte auf den Balkon der Wohnung geworfen hatten, als Brandursache ausgemacht.
Brandexperten besichtigen Wohnung
Allerdings liegen den Beamten noch keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Nichtsdestotrotz wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.
Brandexperten der Kriminalpolizei besichtigten noch im Laufe des Tages die Wohnung, um Spuren zu sichern und Hinweise auf die Brandursache zu erhalten. Angaben zur Schadenshöhe konnten jedoch noch nicht gemacht werden.
Wer Hinweise zu dem Brandgeschehen in Ratingen-West geben kann, soll sich telefonisch unter der Rufnummer 0210299816210 bei der Polizei Ratingen melden.
Titelfoto: Polizei Mettmann