Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze bei Köln: Blitze schlagen in Haus und Baum ein

Bergisch Gladbach - Ein heftiges Sommergewitter hat am Dienstagnachmittag für zwei Feuerwehreinsätze in Bergisch Gladbach bei Köln gesorgt. Unter anderem war ein Dachstuhl nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach hatte nach dem Sommergewitter am Dienstagabend alle Hände voll zu tun. © Daniel Evers

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits um 16.53 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung für den Rheinisch-Bergischen-Kreis herausgegeben.

Rund eine Stunde später, um 17.58 Uhr, bestätigten sich die Befürchtungen dann: Der Feuerwehr wurde ein Blitzeinschlag in einem Dachstuhl im Stadtteil Alt-Refrath gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die beiden Bewohner des Hauses bereits ins Freie gerettet. Sie blieben unverletzt. Auch die beiden im Haus lebenden Katzen blieben unversehrt.

Zur Brandbekämpfung wurde unter anderem eine Drehleiter eingesetzt. Parallel dazu gingen zwei Trupps unter Atemschutz im Innenangriff gegen die Flammen vor. Auf diese Weise habe eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden können, teilt die Feuerwehr mit.

Gegen 19.30 Uhr war die Lage schließlich unter Kontrolle. Nachdem auch die Nachlöscharbeiten erledigt waren, konnte der Einsatz gegen 20.30 Uhr beendet werden.