Verletzte bei Großbrand in Messi-Haus: Scharfe Munition und Waffen erschweren Einsatz

Ramsau - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land hat am Samstagnachmittag ein Feuer in einem vermeintlichen Messi-Haus offenbar einen mittleren sechsstelligen Schaden verursacht. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Das landwirtschaftliche Nebengebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Probleme gab es vor allem mit dem Inhalt des Hauses. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Das Feuer brach laut Angaben gegen 15.25 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Lehenmühlweg in Ramsau aus.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand ein Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Nur unter hohem Aufwand und nach mehreren Stunden konnten die gut 120 Brandbekämpfer aus fünf Gemeinden die Flammen vollständig ablöschen.

"Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten vier Bewohner des Anwesens leichte Verletzungen", teilte die Polizei mit. Es handle sich dabei um Rauchgasvergiftungen. Drei der Betroffenen seien durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Medienagentur "7aktuell" in Erfahrung gebracht hat, wurden die Löscharbeiten vor allem durch das behindert, was sich in und um dem Gebäude befand.