Vermisste Person stirbt bei Wohnungsbrand - Flammen halten Feuerwehr in Atem!

In der Nacht kam eine Person bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben. Eine marode Bausubstanz erschwert die Löscharbeiten - auch noch am Morgen danach.

Von Emma Schwarze

Dortmund - In der Nacht zu Mittwoch verlor eine Person bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ihr Leben. Die hohen Flammen und das instabile Gebäude beschäftigen die Feuerwehr bis in die Morgenstunden. Das Dachgeschoss des Hauses brannte lichterloh. © Feuerwehr Dortmund Die Kameraden wurden um 2.40 Uhr zu einem brennenden Wohnhaus in der Straße Im Schellenkai im Dortmunder Stadtteil Derne gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das gesamte Erdgeschoss des Hauses bereits in Vollbrand. "Flammen schlugen auf der Vorder- und Rückseite aus dem Fenster", so Matthias Kleinhans, Sprecher der Feuerwehr Dortmund. "Die oberen Geschosse waren bereits massiv verraucht, und es stand sofort fest, dass noch eine Person im brennenden Gebäude vermisst wird." Umgehend begann die Feuerwehr von innen wie außen mit der Bekämpfung der Flammen. Mehrere Rohre und Drehleitern kamen zum Einsatz, um auch den letzten Funken im Keim zu ersticken. Feuerwehreinsätze Flammen-Inferno im Norden! Großeinsatz in Kleingartenanlage Als ein Atemschutztrupp das Haus schließlich betreten konnte, machten die Einsatzkräfte eine traurige Entdeckung: Im Inneren des Wohnhauses wurde die vermisste Person tot aufgefunden. Ob es sich bei dem Opfer um den Anwohner des Hauses handelt, ist bislang unbekannt. Zur Identität der Person gibt es von der Feuerwehr noch keine genaueren Informationen. Löscharbeiten dauern bis in den Morgen - bislang kein Ende in Sicht! Für die Person im Haus kam leider jede Hilfe zu spät. © Feuerwehr Dortmund Da die Bausubstanz des Wohnhauses durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ziehen sich die weitere Brandbekämpfung und alle Nachlöscharbeiten bis in die Morgenstunden. "Aktuell kann ich nicht sagen, wann die Kameraden vor Ort fertig sind", so Kleinhans auf Nachfrage um 9 Uhr morgens. "Derzeit haben die Einsatzkräfte noch das Tiefbauamt zur Sicherung des Gehweges hinzugezogen." Insgesamt seien rund 50 Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Feuerwehreinsätze ABC-Einsatz! Quecksilber auf Schmalspurbahn-Gelände verschüttet Wenn die letzten Flammen gelöscht und alle Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen sind, wird die Kriminalpolizei die Sicherstellung der Einsatzstelle sowie die Brandursachenermittlung übernehmen.

Titelfoto: Montage: Feuerwehr Dortmund (2)