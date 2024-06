29.06.2024 14:49 Verpuffung in Wohnhaus: Feuerwehrmann und Anwohner verletzt

Bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) sind am Samstag ein Anwohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Lohmar - Am Samstag haben ein Anwohner (36) und ein Feuerwehrmann bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) Verletzungen erlitten. Eine ABC-Einheit der Feuerwehr übernahm die Analyse der im Keller gelagerten Chemikalien. © Marius Fuhrmann Der 36-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus nach Köln gebracht. Die anderen Bewohner des Hauses blieben derweil unversehrt. Ein Feuerwehrmann brach den Angaben zufolge seinen Einsatz im Keller des Hauses ab, als ihm ein Geruch in die Nase stieg und es in den Atemwegen zu kratzen begann. Feuerwehreinsätze Waschmaschine fängt Feuer: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort Die Analyse der im Keller gelagerten Substanzen übernahm eine ABC-Einheit der Kameraden (Anm. d. Red.: Spezialeinheit innerhalb der Feuerwehr, u.a. zur Abwehr von chemischen Gefahren). Zudem ermittelt die Kriminalpolizei zu den Ursachen der Verpuffung und der Art der Chemikalien.



Titelfoto: Marius Fuhrmann