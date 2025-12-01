Vierstöckige Villa brennt: Straße gesperrt, Retter im Dauereinsatz!

Seit den frühen Morgenstunden brennt in Potsdam eine vierstöckige Villa in der Berliner Straße.

Von Hannes Rücker

Aufgrund des Feuers ist die Berliner Straße derzeit vollständig in beide Fahrtrichtungen blockiert.  © Udo Janke/NEWS5/dpa

Ein Mensch wurde aus dem Haus gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie es von der Feuerwehr hieß.

Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und bekämpfen den Brand. Ob weitere Menschen in dem Gebäude sind, war noch unbekannt. Auch zur Brandursache gab es noch keine Informationen.

Die Berliner Straße ist aufgrund des Feuers derzeit in beide Richtungen voll gesperrt, heißt es von Polizei und Feuerwehr weiter. Davon ist auch die Straßenbahn betroffen.

Im Berufsverkehr kann es dort daher laut der Polizei zu Einschränkungen kommen.

Wie lange die Straße gesperrt sein wird, war bisher nicht abzusehen. Das Haus befindet sich in der Nähe der Veranstaltungslocation Waschhaus in unmittelbarer Nähe zur Havel.

Titelfoto: Udo Janke/NEWS5/dpa

