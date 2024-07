Vom Zimmer auf den Dachstuhl: Feuer hinterlässt Verwüstung im sechsstelligen Bereich

Auch den Dachstuhl hatte es bei dem Feuer übel erwischt. © Markus Rott / EinsatzReport24

Als die Familie die Flammen am heutigen Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, in der Straße Am Viehtrieb bemerkt hatte, begannen zunächst die verzweifelten Versuche, den Zimmerbrand mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch zu löschen, was jedoch nur bedingt von Erfolg gekrönt war.

Laut Polizeiangaben verließ die Familie im Anschluss das Haus und brachte sich in Sicherheit. Der 26-jährige Sohn der Familie zog sich durch den Rauch leichte Verletzungen zu und begab sich vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die eintreffende Feuerwehr brachte den Brand, der bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, zügig unter Kontrolle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Ein technischer Defekt wird nach derzeitigem Ermittlungsstand als wahrscheinlichste Brandursache in Betracht gezogen.