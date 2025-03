22.03.2025 15:03 Waldbrandgefahr! Mehrere Feuerwehreinsätze im Erzgebirge

Im Erzgebirge herrscht erhöhte Waldbrandgefahr! So kam es am Samstag bereits zu mehreren Einsätzen in der Region.

Von Sarah Fuchs

Stollberg - Im Erzgebirge herrscht erhöhte Waldbrandgefahr! So kam es am Samstag bereits zu mehreren Einsätzen in der Region. Offenbar experimentierten Kinder mit einem Feuerzeug, als es zu dem Feuer kam. © André März Die Feuerwehr Stollberg musste gegen 12.45 Uhr in die Albrecht-Dürer-Straße ausrücken. Dort kam es offenbar in einer Wohnsiedlung zu einem Wiesenbrand. Um eine weitere Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Büsche zeitnah zu verhindern, wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Einsatzkräfte setzten dabei Kleinlöschgeräte, unter anderem auch Löschrucksäcke, ein und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Feuerwehreinsätze Feuer in Asylbewerber-Unterkunft: Gebäude unbewohnbar Zusätzlich wurde der Boden mit Schaufeln gelockert, um letzte Glutnester abzulöschen. Insgesamt brannte eine Wiesenfläche von etwa 80 Quadratmetern nieder. Aktuellen Informationen zufolge wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Momentan gehe man davon aus, dass Kinder den Brand beim Experimentieren mit einem Feuerzeug verursacht haben. Waldbrandgefahrenstufe 3 im Erzgebirge Ein Übergreifen der Flammen konnte zum Glück verhindert werden. © Niko Mutschmann Auch in Eibenstock musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag ausrücken. Gegen 13 Uhr erreichte die Einsatzkräfte aus Eibenstock, Sosa, Carlsfeld und Schönheide die Meldung über einen Flächen- und Gestrüppbrand nahe der Sosaer Straße. Dort brannten Sträucher und trockenes Gras auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Dank des schnellen Eingreifens der drei Angriffstrupps konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf nahegelegene Gartenlauben und einen Hochstand verhindert werden. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten erfolgten sowohl mit Wasser als auch mit Schaummittel. Gegen 14.20 Uhr war das Feuer gelöscht und der Einsatz konnte beendet werden. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in alter Fabrik: Müll in Flammen Zur Brandursache liegen aktuell noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Erzgebirge herrscht aktuell die Waldbrandgefahrenstufe 3 von 5. In Norddeutschland sogar teilweise die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Aufgrund der Trockenheit kommt es daher aktuell immer wieder zu Feuerwehreinsätzen. Auch in Niederschmiedeberg und Dörnthal mussten die Kameraden ausrücken.

Titelfoto: Bildmontage: André März, Niko Mutschmann