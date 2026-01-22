War es Brandstiftung? Feuer beschädigt mehrere Lauben in Kleingartenanlage
Döbeln - In der Nacht zu Donnerstag hat es in einer Kleingartenanlage in Döbeln gebrannt.
Das Feuer war gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Kleingartenanlage "Bergfrieden" am Holländer Weg ausgebrochen. Es waren mehrere Lauben in Brand geraten.
Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Döbeln, Ebersbach und Limmritz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da mehrere Hundert Meter Schlauch verlegt werden mussten.
Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Lauben komplett zerstört, eine dritte Laube wurde beschädigt.
Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen und in der näheren Umgebung nach Tatverdächtigen gesucht. Auch ein Brandursachenermittler wird noch in der Kleingartenanlage zum Einsatz kommen.
Kurz zuvor hatte es im Stadtgebiet mehrere Mülltonnenbrände gegeben. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.
