War es Brandstiftung? Feuer beschädigt mehrere Lauben in Kleingartenanlage

Döbeln - In der Nacht zu Donnerstag hat es in einer Kleingartenanlage in Döbeln gebrannt.

Das Feuer erhellte in der Nacht zu Donnerstag den Himmel über der Kleingartenanlage in Döbeln. © EHL Media/Justin Kurowski

Das Feuer war gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Kleingartenanlage "Bergfrieden" am Holländer Weg ausgebrochen. Es waren mehrere Lauben in Brand geraten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Döbeln, Ebersbach und Limmritz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da mehrere Hundert Meter Schlauch verlegt werden mussten.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Lauben komplett zerstört, eine dritte Laube wurde beschädigt.