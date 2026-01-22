 1.430

War es Brandstiftung? Feuer beschädigt mehrere Lauben in Kleingartenanlage

In Döbeln hat es in der Nacht zu Donnerstag in einer Kleingartenanlage gebrannt, drei Lauben wurden beschädigt.

Von Victoria Winkel

Döbeln - In der Nacht zu Donnerstag hat es in einer Kleingartenanlage in Döbeln gebrannt.

Das Feuer erhellte in der Nacht zu Donnerstag den Himmel über der Kleingartenanlage in Döbeln.
Das Feuer erhellte in der Nacht zu Donnerstag den Himmel über der Kleingartenanlage in Döbeln.  © EHL Media/Justin Kurowski

Das Feuer war gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Kleingartenanlage "Bergfrieden" am Holländer Weg ausgebrochen. Es waren mehrere Lauben in Brand geraten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Döbeln, Ebersbach und Limmritz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da mehrere Hundert Meter Schlauch verlegt werden mussten.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Lauben komplett zerstört, eine dritte Laube wurde beschädigt.

Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen und in der näheren Umgebung nach Tatverdächtigen gesucht. Auch ein Brandursachenermittler wird noch in der Kleingartenanlage zum Einsatz kommen.

Kurz zuvor hatte es im Stadtgebiet mehrere Mülltonnenbrände gegeben. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Erstmeldung: 22. Januar, 8.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.03 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: