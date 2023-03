War Wunderkerze der Auslöser? Zwei Personen bei Dachstuhlbrand verletzt

Schaafheim - Nach einem Dachstuhlbrand in Schaafheim im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein Mehrfamilienhaus zurzeit unbewohnbar. Zwei Menschen wurden verletzt.

Das Mehrfamilienhaus ist zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten oder in Hotels unter. © 5VISION.NEWS

Laut einem Sprecher der Polizei wurde der Brand in dem Haus in der Mainzer Straße gegen 0.05 Uhr in der Nacht zum heutigen Freitag gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften hatte der Dachstuhl lichterloh in Flammen gestanden.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar zügig unter Kontrolle bringen und das Feuer schließlich löschen, das Dachgeschoss brannte aber dennoch komplett aus.

Die beiden 25 und 27 Jahre alten Bewohner wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Personen blieben unverletzt.

Wie der Sprecher weiter sagte, sind durch den Rauch und die Löscharbeiten auch die weiteren Wohnungen im ersten Obergeschoss sowie im Erdgeschoss zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner sind demnach bei Bekannten oder in Hotels untergebracht worden.