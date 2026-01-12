Weihnachtsbaum brennt lichterloh: Paar lebensbedrohlich verletzt

Veltheim - Am späten Sonntagabend brannte ein Weihnachtsbaum im Landkreis Harz . Bei einem Löschversuch wurden zwei Rentner lebensbedrohlich verletzt.

Im Harz fing ein Weihnachtsbaum Feuer. Die Lichterkette war defekt. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Gegen 21 Uhr fing in der Straße "Harzblick" in Veltheim (Sachsen-Anhalt) plötzlich die Lichterkette eines Weihnachtsbaums Feuer.

Die Beamten sprechen bei der Brandursache von einem "offensichtlichen technischen Defekt", teilte die Polizei Salzgitter mit.

Die 84 bzw. 85 Jahre alten Hausbewohner versuchten noch, den Brand selbstständig zu löschen.

Dabei erlitt das Ehepaar lebensgefährliche Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in eine Spezialklinik gebracht.