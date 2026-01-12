Weihnachtsbaum brennt lichterloh: Paar lebensbedrohlich verletzt
Veltheim - Am späten Sonntagabend brannte ein Weihnachtsbaum im Landkreis Harz. Bei einem Löschversuch wurden zwei Rentner lebensbedrohlich verletzt.
Gegen 21 Uhr fing in der Straße "Harzblick" in Veltheim (Sachsen-Anhalt) plötzlich die Lichterkette eines Weihnachtsbaums Feuer.
Die Beamten sprechen bei der Brandursache von einem "offensichtlichen technischen Defekt", teilte die Polizei Salzgitter mit.
Die 84 bzw. 85 Jahre alten Hausbewohner versuchten noch, den Brand selbstständig zu löschen.
Dabei erlitt das Ehepaar lebensgefährliche Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in eine Spezialklinik gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um den Brand endgültig zu löschen. Zum Ausmaß des Brandes machten die Einsatzkräfte keine Angaben, auch die Schadenssumme konnte noch nicht abgeschätzt werden.
