Weihnachtsbaum steht in Flammen: Hausbewohner erleben Albtraum an Heiligabend
Mainz - So schnell kann aus einem der wohl schönsten Abende des Jahres der schlimmste werden! Beim Brand eines Weihnachtsbaums ist ein Haus in Mainz an Heiligabend schwer beschädigt worden.
Wie die Feuerwehr am ersten Weihnachtsfeiertag mitteilte, mussten die Kameraden gegen 20.30 Uhr in die Straße "Am Steinbruch" in Stadtteil Weisenau ausrücken, da der Christbaum einer Familie im Erdgeschoss eines Reihenendhauses brannte.
Beim Eintreffen der Kräfte stellte sich demnach heraus, dass sich das Feuer bereits nahezu auf die gesamte Etage ausgebreitet hatte. Ein Bewohner hatte noch mit allen Mitteln versucht, gegen die Flammen zu kämpfen, war allerdings gescheitert.
Laut Feuerwehr waren fünf Personen betroffen, die das Haus unverletzt hatten verlassen können.
Auch eine Katze befand sich im Gebäude, diese wurde zur Sicherheit in eine Tierklinik gebracht, da sie einen beeinträchtigten Eindruck machte.
Haus in Mainz-Weisenau nach Brand unbewohnbar
Zur Brandbekämpfung kam unter anderem ein Trupp unter schwerem Atemschutz im Erdgeschoss zum Einsatz. Im Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, musste die Decke mithilfe von Einreißhaken geöffnet und danach kontrolliert werden, um eine weitere Ausbreitung auszuschließen. Abschließend wurde das Gebäude außerdem mit einem Hochdrucklüfter belüftet.
Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier des Rettungsdienstes, zwei Polizeibeamte und ein Mitarbeiter der Mainzer Mobilität. Die Bewohner des Hauses, das vorerst nicht mehr bewohnbar ist, kamen bei Verwandten unter.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa