Weihnachtsbaum steht in Flammen: Hausbewohner erleben Albtraum an Heiligabend

Mainz - So schnell kann aus einem der wohl schönsten Abende des Jahres der schlimmste werden! Beim Brand eines Weihnachtsbaums ist ein Haus in Mainz an Heiligabend schwer beschädigt worden.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Feuerwehr am ersten Weihnachtsfeiertag mitteilte, mussten die Kameraden gegen 20.30 Uhr in die Straße "Am Steinbruch" in Stadtteil Weisenau ausrücken, da der Christbaum einer Familie im Erdgeschoss eines Reihenendhauses brannte.

Beim Eintreffen der Kräfte stellte sich demnach heraus, dass sich das Feuer bereits nahezu auf die gesamte Etage ausgebreitet hatte. Ein Bewohner hatte noch mit allen Mitteln versucht, gegen die Flammen zu kämpfen, war allerdings gescheitert.

Laut Feuerwehr waren fünf Personen betroffen, die das Haus unverletzt hatten verlassen können.

Auch eine Katze befand sich im Gebäude, diese wurde zur Sicherheit in eine Tierklinik gebracht, da sie einen beeinträchtigten Eindruck machte.