Inferno in Beelitz: Freiwillige Feuerwehr im Großeinsatz

Beelitz (Potsdam-Mittelmark) - Ein nächtlicher Brand hat die Bewohner von Beelitz in Brandenburg aufgeschreckt, die Freiwillige Feuerwehr ist über mehrere Stunden im Großeinsatz gewesen.

Flammenschein und eine riesige Rauchwolke sind weithin sichtbar gewesen. © Julian Stähle

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, denn das Gebäude von der Größe eines Einfamilienhauses war unbewohnt und wurde nach Angaben des Besitzers unter anderem als Werkstatt genutzt. Laut Polizei sollen dort Garten- und Arbeitsgeräte gelagert worden sein.

Dennoch war Eile geboten, damit sich die Flammenhölle in der Herrmann-Köhl-Straße nicht auf nahegelegene - bewohnte - Häuser ausbreiten konnte.

Der Brand wurde der Feuerwehr gegen 0.33 Uhr gemeldet. "Als die ersten Fahrzeuge in die Straße eingefahren sind, haben wir sofort gesehen, dass es sich um einen massiven Vollbrand handelt", berichtete Einsatzleiter Matthias Jahn vor Ort.

Das Objekt stand demnach beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits lichterloh in Flammen, die meterhoch aus dem Dach schlugen. Immer wieder seien Knallgeräusche zu hören gewesen und Gebäudeteile eingestürzt.