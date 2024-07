Werkstatt steht lichterloh in Flammen: Feuerwehr muss Menschen retten, doch es gibt ein Problem

Die Feuerwehr in Bergheim ist in der Nacht zu Sonntag zu einer lichterloh brennenden Werkstatt ausgerückt. Zwei Menschen wurden verletzt gerettet.

Von Laura Miemczyk

Bergheim - Bei einem ausgedehnten Brand in einer Werkstatt in Bergheim bei Köln sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt - ein starkes Gewitter erschwerte die Maßnahmen zusätzlich!

Als die Bergheimer Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Werkstatt bereits lichterloh in Flammen. © Feuerwehr Bergheim Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Kräfte in der Nacht gegen 1 Uhr zu dem Gebäude in der Barbarastraße in Bergheim-Niederaußem alarmiert worden. Demnach war in einer Werkstatt, die sich im Erdgeschoss des betroffenen Wohn- und Geschäftshauses befindet, ein Feuer ausgebrochen. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Einheit Niederaußem drang dichter schwarzer Rauch aus allen Gebäudeöffnungen. Eine Frau hatte sich auf ein Flachdach retten können - sie gab an, dass ihr Mann noch im Gebäude sei", schilderte der Sprecher die dramatische Lage vor Ort. Feuerwehreinsätze Großeinsatz im Hafen: Mehrere Boote in Flammen, 60 Menschen gerettet! Umgehend retteten die Kameraden die Frau daraufhin über eine Steckleiter, während weitere Einsatzkräfte kurz darauf ihren 80-jährigen Mann an der Gebäuderückseite entdeckten, der sich glücklicherweise auf einem Balkon in Sicherheit gebracht hatte. Seine Rettung gestaltete sich zunächst jedoch schwierig!

Aufwändige Löscharbeiten: Feuerwehr Bergheim stundenlang im Einsatz