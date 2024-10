Wettlauf mit der Zeit: Plötzlich fällt auf Kinderbeatmungs-Station der Strom aus

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Samstagabend in einer Essener Klinik wegen eines Stromausfalls im Einsatz. (Symbolfoto) © Feuerwehr Essen

Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es einen technischen Defekt, woraufhin die Energieversorgung zusammengebrochen ist. Insgesamt 16 Kinder waren betroffen.

"Um die komplexe Lage zu bewerten, wurden der Leitende Notarzt der Stadt Essen sowie weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachgefordert", heißt es.

Umgehend seien die kleinen Patienten innerhalb des Gebäudes auf eine andere Station verlegt worden, die noch Strom gehabt hätte.

Ein sechs Monate altes Kind sei vorsorglich in einem Inkubator in die Universitätsmedizin Essen transportiert worden. "Vier weitere Kinder wurden mit Krankentransportwagen nach Gelsenkirchen in eine andere medizinische Einrichtung verlegt", so ein Feuerwehr-Sprecher.