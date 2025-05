Wohnhaus in Flammen: Feuerwehr hat Probleme bei Löscharbeiten

Offenbach am Main/Egelsbach - Dichter Rauch stieg auf und Flammen schlugen aus dem Haus, als die Feuerwehr eintraf: Ein Wohnhausbrand im südhessischen Landkreis Offenbach hielt die Einsatzkräfte auf Trab.

In der Straße "Im Hasengrund" in Egelsbach kam es am Freitagabend zu einem Wohnhausbrand. © 5VISION.NEWS

Der Alarm wurde am Freitag gegen 19.47 Uhr ausgelöst, umgehend rückte ein Feuerwehrzug in die Gemeinde Egelsbach aus.

Schon auf dem Weg dorthin sahen die Brandbekämpfer eine dichte Rauchwolke aufsteigen, noch während der Fahrt wurde ein zweiter Zug hinzugerufen, wie ein Sprecher erklärte.

Am Einsatzort in der Straße "Im Hasengrund" sahen sich die Feuerwehrleute demnach mit mehreren Problemen konfrontiert. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Dachstuhl des Wohnhauses erreicht, alle Bewohner waren in Sicherheit.

Oberleitungen behinderten den Einsatz der Drehleitern, auch lag das Haus etwas abseits der Straße. "Wir kommen aktuell nicht an alle Brandherde im Dachgeschoss!", erklärte der Feuerwehrsprecher.