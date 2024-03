12.03.2024 07:53 Wohnhaus in Vollbrand: Person tot aufgefunden - War es der vermisste Hausbewohner?

In Heldrungen an der Schmücke, im Kyffhäuserkreis, stand am Montag ein Wohnhaus in Vollbrand. Eine Person wurde tot aufgefunden.

Von Carsten Jentzsch

Heldrungen - In Heldrungen (Kyffhäuserkreis) stand am Montag ein Wohnhaus in Vollbrand. Eine Person wurde tot aufgefunden. Eine Person wurde tot in den Trümmern aufgefunden. © Feuerwehr/THW/Silvio Dietzel Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, sei eine Person leblos aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Löscharbeiten, die mehrere Stunden andauerten, den Angaben zufolge beendet. Ob es sich bei der leblos aufgefundenen Person um den zuvor vermissten Hausbewohner - einen 68-jährigen Mann - handelt, ist noch unklar. Der Verdacht liege jedoch nahe, so die Sprecherin. Gleichzeitig betonte sie jedoch auch, dass erst weitere Untersuchungen hierzu Gewissheit geben würden. Eine eindeutige Identifizierung war infolge des Brandes bislang nicht möglich gewesen, wie aus dem Gespräch mit der Polizei hervorging. Feuerwehreinsätze Großbrand im Kyffhäuserkreis: Hausbewohner wird vermisst Da das Gebäude nicht betreten werden konnte, wurde es schrittweise abgetragen - auch mithilfe des Technischen Hilfswerkes. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Eine Brandortuntersuchung ist für den heutigen Dienstag vorgesehen. Erstmeldung am Dienstag, 12. März, um 7.04 Uhr, aktualisiert um 7.53 Uhr

