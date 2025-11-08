Wohnhaus nach Explosion eingestürzt: Suche nach verschütteter Person

Wolfenbüttel - In Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) ist am Freitagabend nach einer Detonation ein Reihenhaus eingestürzt. Eine Person wird aktuell unter den Trümmern vermutet.

Rund 140 Rettungskräfte waren am Abend im Einsatz. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Wolfenbüttel

Gegen 18.50 Uhr wurde die Polizei Salzgitter über die Explosion im Schöppenstedter Stieg informiert.

Ersten Informationen zufolge war die dabei entstandene Druckwelle so stark, dass auch die angrenzenden Wohnhäuser erheblich beschädigt wurden. Unter anderem soll auch ein Feuer entstanden sein, erklärte die Polizei.

Der Bewohner des eingestürzten Reihenmittelhauses, ein 83-jähriger Mann, gilt noch als vermisst. Ein Bagger und ein Kran sind vor Ort im Einsatz, um die Trümmer des Hauses nach und nach abzutragen und nach ihm zu suchen.

Nach der Explosion waren rund 140 Rettungskräfte der Feuerwehr vor Ort, die versuchten, die Schäden an den Häusern einzudämmen. Eine Kameradin der Feuerwehr wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei bestätigte, mussten 21 Anwohner durch die Einsatzkräfte betreut werden.