Wohnhausbrand: Ersthelfer greift beherzt ein und rettet 81-jährigen Bewohner

Erlensee - Ein Wohnhaus stand in Flammen, der Dachstuhl und Teile des Obergeschosses wurden zerstört. Der 81-jährige Bewohner des Hauses konnte sich vor dem Feuer retten, weil ein Ersthelfer genau richtig handelte.

Zahlreiche Feuerwehrleute rückten aus, um den Wohnhausbrand zu bekämpfen: Bei den Löscharbeiten retteten die Einsatzkräfte auch einen Hund. © 5VISION.NEWS

Der Brand brach am Dienstag gegen 14.35 Uhr in der südosthessischen Stadt Erlensee aus, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bemerkte ein Nachbar starken Rauch, der von einer Doppelhaushälfte in der Kurt-Schumacher-Straße aufstieg.

Umgehend alarmierte der Mann die Rettungskräfte und griff dann beherzt ein: Der Nachbar stellte eine Leiter an das Gebäude, über die der 81-jährige Hausbewohner in Sicherheit gelangen konnte.

Laut Polizei sei es sehr wahrscheinlich, dass der Senior nur durch das Eingreifen des Ersthelfers "glimpflich davonkam".

Der 81-Jährige war äußerlich unverletzt. Er musste nur wegen des "Verdachts eingeatmeter Rauchgase" von Sanitätern in einem Rettungswagen behandelt werden, wie ein Sprecher erklärte.