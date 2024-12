27.12.2024 15:20 Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner springt auf Vordach

Von Florian Fischer

Neuss - In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags ist es in Neuss-Erfttal zu einem schweren Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen. In Neuss-Erfttal hat am heutigen Freitagmorgen eine Wohnung gebrannt. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr alarmiert. Aufmerksame Anwohner hatten zuvor Brandgeruch und eine starke Rauchentwicklung in der Euskirchener Straße bemerkt. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Gebäudes bereits in Vollbrand stand. Zudem schlugen Flammen aus den Fenstern und dichter Rauch zog in die oberen Stockwerke. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der Brandwohnung und auch ein Nachbar aus der angrenzenden Wohnung konnte unverletzt ins Freie gebracht werden. Feuerwehreinsätze Feuerwehr holt Einbrecher vom Dach Ein Nachbar aus dem zweiten Obergeschoss hingegen zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann hatte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch einen Sprung auf das Vordach des Geschäfts im Erdgeschoss selbst in Sicherheit gebracht. Beim Abstieg vom Vordach zog er sich dann die Wunden zu. Polizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. © Patrick Schüller Den Brand konnte die Feuerwehr allerdings schnell unter Kontrolle bringen. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten und der Belüftung der vom Rauch betroffenen Bereiche konnte die Einsatzstelle nach etwa drei Stunden an die Polizei übergeben werden. Die Beamten nahmen zudem umgehend die Ermittlungen zur Brandursache auf. Feuerwehreinsätze Gewächshaus an Weihnachten abgefackelt: Brandopfer in Spezialklinik geflogen Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Titelfoto: Patrick Schüller