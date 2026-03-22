Wohnung nicht mehr bewohnbar: Vater und Kind aus Brandwohnung gerettet

Erlau - Im Erlauer Ortsteil Milkau (Landkreis Mittelsachsen ) wurden am Samstag ein Vater (45) und ein Kind (12) durch die Feuerwehr aus einer Brandwohnung gerettet.

In dem Mehrfamilienhaus in der Schönfelder Straße hatte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gebrannt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Das Feuer war aus bislang unbekannten Gründen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schönfelder Straße in der Küche ausgebrochen.

Als die Feuerwehr eintraf, drang schon schwarzer, dichter Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss. Die Scheiben waren durch die Hitze gebrochen, ein zehn Jahre altes Kind konnte das Haus selbstständig verlassen. Der 45-jährige Mann und das andere Kind wurden von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet. Der Vater kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kinder blieben unverletzt und kamen zu Familienangehörigen.

Laut Polizei ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.