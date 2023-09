07.09.2023 12:27 Wohnungsbrand in Gera: Mehrere Verletzte - darunter fünf Kinder!

Bei einem Wohnungsbrand am Mittwoch in Gera ist eine Familie - zwei Erwachsene, fünf Kinder - leicht verletzt worden. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Bei einem Wohnungsbrand am Mittwochabend in Gera sind sieben Menschen - darunter fünf Kinder - verletzt worden. Es stellte sich heraus, dass offenbar Essen auf dem eingeschalteten Herd in Brand geraten war. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ließ eine Meldung zu einem Wohnungsbrand am Mittwoch, kurz vor 20 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Schmelzhüttenstraße ausrücken. Aus der betreffenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses war den Angaben nach starker Rauch wahrzunehmen. Es stellte sich heraus, dass offenbar Essen auf dem eingeschalteten Herd in Brand geraten war. Die in der Wohnung befindliche Familie wurde durch den Rauch leicht verletzt. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, zählten zu den Leichtverletzten neben zwei Erwachsenen auch fünf Kinder (4, 6, 9, 12, 15). Feuerwehreinsätze Drei Fahrzeuge abgefackelt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung! Sie wurden allesamt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnten sie dieses noch in der Nacht verlassen. Die Arbeiten der Feuerwehr waren den Angaben nach gegen 20.50 Uhr abgeschlossen. Die Wohnung ist laut Polizei zunächst nicht bewohnbar. Die Familie sei bei Bekannten untergekommen, hieß es. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa