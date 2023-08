05.08.2023 07:32 1.540 Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Mehr als 20 Bewohner evakuiert

In Freiberg hat es am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Maxim-Gorki-Straße gebrannt. Drei Bewohner kamen ins Krankenhaus.

Von Victoria Winkel

Freiberg - Die Freiberger Feuerwehr musste am frühen Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand ausrücken. In Freiberg hat es am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. © Marcel Schlenkrich Das Feuer war kurz nach 1 Uhr in der Maxim-Gorki-Straße in einer Wohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. 23 Bewohner aus zwei Eingängen mussten evakuiert werden, sie konnten nach den Löscharbeiten aber teilweise wieder in ihre Wohnungen zurück. Drei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Drei Anwohner wurden verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Was das verheerende Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest, die Polizei ermittelt zur Ursache. Neben der Feuerwehr Freiberg waren auch Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Während des Löscheinsatzes musste auch die Karl-Kegel-Straße in dem Bereich voll gesperrt werden.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich