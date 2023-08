Zwei Kameraden tot: Ermittlungen zu Inferno in Motorradladen enden tragisch

Sankt Augustin - Die Ursache für den Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten in Sankt Augustin bei Bonn bleibt ungeklärt.

Am 18. Juni kam es in Sankt Augustin bei Bonn zu einem verheerenden Brand in einem Motorradgeschäft. Zwei Feuerwehrleute starben. © Ralf Klodt/dpa

"Eine abschließende Brandursache konnte nicht festgestellt werden", sagte Michael Trübert, zuständiger Brandermittler der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises, bei der Vorstellung der Ermittlungsergebnisse am Donnerstag.

Die beiden Feuerwehrleute waren am 18. Juni beim Löschen eines Brandes in einem Motorradladen ums Leben gekommen. Vorsätzliche und fahrlässige Brandstiftung könnten "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden", sagte Trübert.

Am wahrscheinlichsten sei "eine technische Ursache im Zusammenhang mit Elektrizität". Sicher habe dies aber nicht ermittelt werden können, da die Halle komplett abgebrannt sei.

Ausrüstung und Einsatzmittel der Feuerwehrleute waren nach Untersuchungen der Unfallkasse NRW in Ordnung. "Ich habe hier keine Versäumnisse festgestellt", sagte Dennis Kuhn, bei der Unfallkasse zuständig für die Aufsicht der Feuerwehren im Regierungsbezirk Köln.