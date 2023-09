Ankerzentren für Flüchtlinge entweder überfüllt oder nahezu komplett ausgelastet

In Ankerzentren werden neu angekommene Flüchtlinge untergebracht, in ihnen sollen die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit, der Jugendämter, Justiz- und Ausländerbehörden gebündelt werden. Das soll die Asylverfahren und auch die Abschiebung derjenigen beschleunigen, die kein Bleiberecht bekommen.

Das Ankerzentrum in Oberbayern mit Hauptsitz in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) und weiteren Standorten im Regierungsbezirk sei derzeit zu 95 Prozent ausgelastet, teilte ein Sprecher mit. Vor einem Jahr lag die Auslastung bei 77 Prozent, zu Jahresbeginn bereits bei 90 Prozent.

Joachim Herrmann (67, CSU), Innenminister von Bayern. © Arne Dedert/dpa

Um in den Einrichtungen immer wieder Platz zu schaffen, werden Menschen nach einem bestimmten Schlüssel auf die Kommunen verteilt - und entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder dezentral in Wohnungen untergebracht.

Während die meisten Regierungsbezirke das Ankerzentrum auf mehrere Dependancen verteilt haben, gibt es in Oberfranken nur eine große Unterkunft - nämlich auf einem ehemaligen Kasernen-Areal in Bamberg.

Die Anker-Einrichtung stoße schon seit Längerem mit ihrer Belegung an ihre Grenzen, sagte eine Sprecherin der oberfränkischen Regierung. Es seien dort derzeit rund 2550 Menschen untergebracht.

Der Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (67, SPD) forderte nun, die Belegung deutlich zu reduzieren.

"Dieses Unterbringungsvolumen ist aus Sicht der Stadt Bamberg keinesfalls mehr tragbar und droht die vorhandene Struktur, sowohl in der Ankereinrichtung selbst, als auch im städtischen Umfeld, zu überfordern", schrieb er in einem Brief an Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU).