Bayerns Grenzpolizei verzeichnet massiven Anstieg bei illegaler Migration

Vor fünf Jahren wurden Bayerns Schleierfahnder zur Grenzpolizei. (Archiv) © Lino Mirgeler/dpa

Bis Ende August seien 2085 unerlaubte Einreisen in Bayern festgestellt worden und damit 26,4 mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das bayerische Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es seien 154 Schleuserfälle aufgedeckt worden, das seien 52,5 Prozent mehr. 950 Personen, die mit Haftbefehl gesucht wurden, seien festgenommen worden. Das waren 43,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Am Mittwoch (09.30 Uhr) wollen sich Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) und Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU) am bayerisch-österreichischen Grenzübergang in Freilassing über die aktuelle Lage "und über Maßnahmen zum verstärkten Grenzschutz" informieren, wie aus einer Presseeinladung hervorgeht. Was sich konkret dahinter verbirgt, war zunächst aber nicht zu erfahren.

Seit fünf Jahren gibt es wieder eine bayerische Grenzpolizei. Anfang August hatte die Einheit rund 819 Einsatzkräfte - darunter 480 Polizisten, die bereits vor der Einführung als Schleierfahnder in Bayern unterwegs waren.

Bis 2025 soll die Zahl der Beamten dann auf 1000 ansteigen - dies sollte eigentlich bereits 2023 der Fall sein. Zum 1. September 2023 wurden der Grenzpolizei weitere 50 Beamtinnen und Beamten zugewiesen.