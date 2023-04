CSU rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen und fordert mehr Hilfe

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU ) rechnet in diesem Jahr mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen - und verlangt dringend mehr Unterstützung des Bundes für die Kommunen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (66) rechnet in diesem Jahr mit "weit über 300.000" neuen Asylanträgen. © Sven Hoppe/dpa

Angesichts der bisherigen Zahlen aus dem ersten Quartal müsse man in diesem Jahr mit "weit über 300.000" neuen Asylanträgen rechnen, sagte Herrmann am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München.

"Das bedeutet eine Riesen-Herausforderung für unser Land." 2022 wurden laut Herrmann 217.000 Erstanträge gezählt, nach 148.000 im Jahr 2021.



"Die meisten Kommunen in Deutschland sind am Limit - auch bei uns in Bayern", sagte Herrmann. Vielerorts drohe eine Überforderung auf kommunale Ebene.

Die Bundesregierung dagegen rede das Problem klein - bisher alle Spitzentreffen mit dem Bund seien ergebnislos verlaufen.

Vor dem für den 10. Mai geplanten Gespräch der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) sagte Herrmann, er hoffe sehr, dass der Bund dort endlich das nötige Geld zur Verfügung stellen werde.