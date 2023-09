Dutzende Migranten erreichen Grenze: "Wir konnten es nicht mehr ertragen"

Eagle Pass (USA) - Nicht nur Europa ist von einer Migrationskrise betroffen. Auch an der Grenze zwischen den USA und Mexiko wird die Situation immer angespannter.

Flüchtlinge an der mexikanisch-amerikanischen Grenze bei Eagle Pass. © Paula RAMON / AFP

Dutzende Migranten trafen am Freitag (Ortszeit) an der Grenze ein, wie CNN und weitere US-Medien berichteten.

In der texanischen Kleinstadt Eagle Pass überquerten Migranten aus Honduras und Venezuela den Rio Grande, der die Vereinigten Staaten und Mexiko trennt. Dabei stießen sie auf eine fast unüberwindbare Mauer aus Stacheldraht.

"Ich bin glücklich, weil ich einen Schritt weiter bin, aber ich bin auch traurig, weil wir nicht durchkommen", sagte der Honduraner Noe Zelaya, der die lange Reise zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Alter von zwölf und fünf Jahren auf sich nahm.

"Wir konnten die Maras nicht mehr ertragen", so Zelaya, der als Mechaniker in seiner Heimatstadt San Pedro Sula arbeitete. Mit "Maras" bezog er sich auf das organisierte Verbrechen in seinem Land. "Deshalb sind wir geflohen."

Bilder zeigen, wie mehrere verzweifelte Flüchtlinge versuchen, den Sand unter dem Stacheldraht wegzuschieben, um ein Loch zu graben.