Flüchtlinge in Deutschland: Scheitert deshalb die Integration?

Lorsch - Spätestens seit der tödlichen Messerattacke in Solingen ist das Thema " Flüchtlinge " in Deutschland wieder hochaktuell. Einen relativ umfassenden Blick hierauf eröffnet die RTL-Reportage "Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?". Dabei kommt auch ein hessischer Politiker zu Wort, der eine wichtige Erkenntnis zur Integration von Migranten vorträgt.

Peter Kloeppel (66) ließ sich von Matthias Schimpf (56, Grüne) durch die Wohn-Container in Lorsch führen: "So richtig luxuriös ist es ja nun wirklich nicht", kommentierte der Journalist die äußerst karge Ausstattung der Räume. © RTL/Guido Engels

Der 56-jährige Grünen-Politiker Matthias Schimpf ist der Sozialdezernent des südhessischen Landkreises Bergstraße.

In dieser Funktion ist er für eine Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Lorsch zuständig. Dort lebten 97 Migranten in sogenannten "Containern", wird aus dem Off erklärt.

In der Stadt seien Menschen aus der Türkei, Afghanistan, Syrien, den Maghreb-Staaten und der Ukraine untergebracht, erklärte der Sozialdezernent, der sehr kritisch auf viele Flüchtlingsquartiere in Deutschland blickt.

Da so viele Menschen von den Kommunen versorgt werden müssten, gelinge es nicht mehr, "diese Menschen anständig unterzubringen".

Damit spielt der 56-Jährige auf die Wohn-Container an, die in Lorsch wie auch in vielen anderen Orten in Deutschland als Quartiere genutzt werden.