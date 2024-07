Nach 30 Jahren droht die Abschiebung: Grüne organisieren Demo für Chemnitzer

Chemnitz - Seit dem vergangenen Freitag sitzt Robert Azirovic in Abschiebehaft. Um dagegen zu demonstrieren, rufen die Chemnitzer Grünen am heutigen Sonntag zu einer Kundgebung auf.

Coretta Storz (37, Die Grünen) hat die Festnahme von Robert Azirovic miterlebt. © Kristin Schmidt

Robert Azirovic ging am Freitag zusammen mit der Chemnitzer Grünen-Vorsitzenden Coretta Storz (37) in die Ausländerbehörde. Er hatte einen Termin zur Dokumentenanpassung, doch dann wurde er in Abschiebehaft genommen und soll am Dienstag nach Serbien abgeschoben werden.

Wie die Grünen mitteilten, war der 31-Jährige noch nie in Serbien, besitzt weder die serbische Staatsangehörigkeit noch spricht er Serbisch.

Coretta Storz zeigt sich bestürzt: "Die Abschiebung von Robert Azirovic ist eine unfassbare Ungerechtigkeit und muss verhindert werden. Robert hat sein Leben lang in Deutschland gelebt. Er engagiert sich gesellschaftlich, er ist Chemnitzer - Punkt."

Sie verstehe nicht, wie ein Mensch abgeschoben werden kann, dessen Lebensmittelpunkt sein Leben lang in Deutschland liegt. Außerdem wolle Robert Azirovic arbeiten, ihm fehle jedoch die Arbeitserlaubnis. Stattdessen engagiere er in der Gesellschaft, ist unter anderem Mitglied bei den Grünen.