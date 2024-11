So viele Migranten verlassen das Ländle mit Finanz-Hilfe

Berlin/Stuttgart - Mehr als 1000 Menschen etwa mit abgelehntem Asylantrag oder geringen Aussichten auf ein erfolgreiches Asylverfahren sind in diesem Jahr bei ihrer freiwilligen Ausreise aus Baden-Württemberg finanziell unterstützt worden.

Auch im Südwesten der Bundesrepublik machten sich bis Ende des Jahres viele abgelehnte Asylbewerber auf den freiwilligen Rückweg. © Swen Pförtner/dpa

Bis Ende Oktober reisten demnach 1251 Menschen freiwillig aus - das ist der dritthöchste Wert der Bundesländer nach Bayern und Nordrhein-Westfalen, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD im Bundestag hervorgeht.

Sie wurden dabei finanziell über ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes und der Länder unterstützt. Den geringsten Wert im Ländervergleich weist Brandenburg auf mit 16.

Im vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr waren 1090 Menschen mit finanzieller Hilfe aus dem Südwesten freiwillig ausgereist, wie eine Anfrage der Linken im Bundestag 2023 ergeben hatte.

Über das Programm REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme) können mittellose Migranten Geld erhalten etwa für Flug- und Bustickets oder etwa medizinische Unterstützung.