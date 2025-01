Mehr Plätze in Notunterkünften für Geflüchtete - Konsequenzen deutlich spürbar

Alle Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen , die das Asylverfahren durchlaufen, sind zunächst in Einrichtungen des Landes untergebracht.

"Willkommen in Deutschland" steht in verschiedenen Sprachen auf einem Schild an der Tür einer Notunterkunft. © Bernd Thissen/dpa

Aktuell gibt es in NRW 56 Landesunterkünfte: fünf Erstaufnahmeeinrichtungen - in denen Asylsuchende rund zwei bis vier Wochen nach ihrer Registrierung untergebracht werden - sowie 30 Zentrale Unterbringungseinrichtungen und 21 Notunterkünfte, in denen sie im Anschluss wohnen.

Erst danach sind Städte und Gemeinden mit festem Verteilschlüsseln für die dauerhafte Unterbringung zuständig.

Zuletzt hatte das Land angekündigt, dass bis Ende 2024 insgesamt rund 41.000 Plätze in Landesunterkünften geschaffen oder mietvertraglich gesichert sein sollen.

So sei im Herbst etwa eine Zentrale Unterbringungseinrichtung in Weeze um 240 Plätze erweitert worden, in Paderborn seien in einer Notunterkunft 200 Plätze hinzugekommen.

Bis zum Ende des Jahres sollten zudem Notunterkünfte in Hagen (800 Plätze) und Selm (300 Plätze) in Betrieb genommen werden und eine neue Erstaufnahmeeinrichtung mit 750 Plätzen in Bochum öffnen.